Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ile dikkat çekiyor! Kolonya Cumhuriyeti kadrosunda kimler var?

Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çağlar Çorumlu'nun başrolünde yer aldığı Kolonya Cumhuriyeti filminin oyuncuları arasında Büşra Pekin ve Mahir İpek de yer alıyor. İşte, il olmaya çalışan bir belde belediye başkanının başından geçen olayların anlatıldığı Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları arasında pek çok isim yer alıyor. İşte, Kolonya Cumhuriyeti filminde rol alan o oyuncular ve biyografileri...

Çağlar Çorumlu (Peker Mengen)

1977 doğumlu Çağlar Çorumlu üniversitede "Turizm ve Otel İşletmeciliği" bölümünü bitirmesine rağmen mesleğini yapmamış, tiyatroya yönelmiştir. Eskişehir'de okuduğu dönemde üniversitenin tiyatro kulübüne katılan Çorumlu, oyunculuk yeteneğini ilk burada fark eder. Mezun olduktan sonra da tiyatro eğitimi almak için İstanbul'a yerleşir. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi gören Çağlar Çorumlu, profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro Kabare Taksim'dir. 7 Numara, Tatlım Tatlım, Yok Artık, Pek Yakında, Cesur Hemşire, Koyu Kırmızı gibi dizi ve filmlerde rol alan Çorumlu, Güldür Güldür Şov programındaki Eşofmanlı Şevket Hoca tiplemesi ile anılmaktadır.

Büşra Pekin (Mualla)

Aslen İzmirli olan oyuncu 30 Haziran 1982’de Suudi Arabistan’da doğdu. Çocukluğu babasının işi nedeniyle yerleştikleri Arabistan’da ve İzmir’de geçen Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümünden mezun oldu. Sonrasında İstanbul’a gelen Pekin, burada BKM Mutfak ekibine katıldı ve uzun yıllar burada oyunculuk yaptı. BKM Mutfak’ın “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı televizyon programı ile tanındı. Dizi filmlerin haricinde sinema hayatına 2007 yılında çekilen “Kutsal Damacana” adlı sinema ile başladı. Yılmaz Erdoğan’ın Neşeli Hayat filmindeki rolüyle SİYAD “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. 2014 yılında “Hadi İnşallah” adlı sinema filminde Murat Boz ile birlikte başrolde yer aldı. İtirazım Var, Mucize, Annem Uyurken , Gişe Memuru, Nadide Hayat gibi filmlerde yer alan oyuncu son olarak sevilen yönetmen Çağan Irmak’ın Irmak’ın “Benim Adım Feridun” adlı son filminde rol aldı.

Mahir İpek (Hilmi)

Mahir İpek, 1972 yılında Ankara‘da doğdu. Aslen Kahramanmaraş, Afşin’lidir. Lisede iken tiyatro kurslarına giden Mahir İpek, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Sanat Tiyatro’sunda bir oyun seyrettikten sonra orada olmak istedi ve bir sene sonra da orada oldu, şimdi orada yönetim kadrosundadır Mahir İpek, Veda Yurtsever İpek ile evlidir. Söz İpek adında bir çocuğu vardır.



Birol Güven‘in yapımcılığını yaptığı ve senaryosunu yazdığı, Müfit Can Saçıntı‘nın yönetmenliğini yaptığı “Mandıra Filozofu İstanbul” adlı sinema filminde Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Birol Güven ile birlikte rol aldı.

2012 – 2015 yılları arasında TRT1‘de yayınlanan ve senaryosunu Birol Güven‘in yazdığı ve başrollerinde Ufuk Özkan ve Ecem Özkaya Üstündağ’ın oynadığı "Zengin Kız Fakir Oğlan" adlı dizide Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Gözde Okur, Ferdi Akarnur, Zerrin Epikmen, Kemal Kuruçay, Şeyla Halis ile beraber oynadı.

Uğur Bilgin (Bahtiyar)

Uğur Bilgin, 1980 yılında istanbul’da doğmuştur. Aslen Karadenizli olan Uğur Bilgin’in babası Devlet Denizyolları’ndan emekli, annesi ev hanımıdır. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde okudu. Tiyatro koluna girdi. Okulu bitirdikten sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı bölümünde okudu.

2008 yılında Sinan Çetin‘in “Kağıt” adlı sinema filminde Asuman Dabak, Ahmet Mekin, Ayşen Gruda, Öner Erkan, Irmak Ünal ile birlikte oynadı.

2011 yılında Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin‘in başrollerde olduğu “Aşağı Yukarı Yemişliler” dizisinde Hayri karakterine can cerdi.

Yılmaz Arslantürk‘ün Otisabi adlı çizgi romanından uyarlanan ve 2013 yılında “Otisabi” Dizi filmi önce Uğur Bilgin‘in başrolde olduğu bir kadro ile çekmeye başladıktan sonra kadro değiştirildi ve Tim Seyfi‘nin başrolde olduğu bir kadro ile film çekildi. Filmin kadrosunda¸ Ali Erkazan, Atilla Pekdemir, Özgür Emre Yıldırım gibi oyuncular vardır. Dizi; “Sinema Tv” ekranlarında 13 dakikalık 13 bölüm olarak oynadı.

“Dedemin Fişi” adlı komedi sinema filminde Özge Borak, Alper Kul, Doğa Rutkay, İrem Sak, Ali Sunal, Erdem Yener, Onur Atilla, Şükran Ovalı, Meltem Yılmazkaya, Özlem Tokaslan, Ayşen Gruda ve Zeynep Kankonde rol alırken, Uğur Bilgin de bu filmde oynadı.

Ersin Korkut (Salih)

Hakkari doğumlu Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 tarihinde dünyaya geldi. Yılmaz Erdoğan’ın kuzeni olan Ersin Korkut, usta oyuncunun desteğiyle oyunculuğa ilk adımını attı. İstanbul’a gelmeden önce Hakkari’de taksi şoförlüğü yapan Ersin Korkut, ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak da çalışmıştı. Yılmaz Erdoğan, sempatik oyuncuyu Beşiktaş Kültür Merkezi’nde çalışması için çağırdı ve Korkut’un oyunculuk kariyeri de böylece başlamış oldu. İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber bir cips reklamında oynayan Ersin Korkut, "Doktor Bu Ne?" repliği ile tanındı.



2005 yapımı Organize İşler ile beyazperdeye de el atan Ersin Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Gülhan Tekin (Macide)

3 Mayıs 1975 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık bölümünden mezun oldu. 2004 yılında BKM Mutfak oyuncularına katıldı ve halen BKM Mutfak bünyesindedir. En sevilen skeçlerinden biri de "Apartman Toplantısı"dır.

Hükümet Kadın, Çok Filim Hareketler Bunlar, Neşeli Hayat, Güneşi Gördüm, Beyaz Melek, Organize İşler, Beynelmilel, Filler ve Çimen, Zaman Makinesi 1973 ve Hükümet Kadın 2 gibi filmlerde de rol alan Gülhan Tekin, çok sayıda dizinin senaristliğini de yapmıştır. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Hasan Elmas ile dünya evine giren Gülhan Tekin son olarak, 'Geleceğin Starı' adlı yarışma programında oyuncu koçluğu yapmaktadır.

Öner Ateş (Muhabir Ümit)

9 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur.

Hakan Ummak (Faruk)

Hakan Ummak, 1987 yılında Mersin’de doğmuştur.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Gamsız Hayat dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hakan Ummak, daha sonra Paramparça ve Yeter dizilerinde rol almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in paylaştığı Adı Efsane dizisinin kadrosunda yer almakta ve Sadık karakterini canlandırmıştır.

Patrycja Wıdlak (Buse)

8 Mayıs 1989 yılında Polonya'da doğan Patrycja Widlak 1.75 boyunda ve 53 kilodur.Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi de almıştır. Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

Hamza Yazıcı (Uzaylı Yasin)

Hamza Yazıcı'nın dilinden biyografisi; "1992 'de İstanbul'da doğdum. Biraz aksi, biraz tehlikeliyim. Oyunculuğu seçmenin sebebi bizde ata sporu olmasıdır. Zamanında saraylarda taklalar olsun, portakal döndürmece olsun... Kanımız da var yani. 2008' den bu yana usta çırak ilişkisiylen harmanlandım."

Malcolm Keıth Kay

Lise eğitimini Intake County Secondary/Allerton Grange Comprehensive de tamamladı. Daha sonra, tiyatro eğitimi almak için Londraya gitti. Londra'da Webber Douglas Academy/London Institute Theatre Acting and Singing'de eğitim aldı. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra Londra'da ve Avustralya'da tiyatro çalışmaları yapmaya başladı. Bir yandan da Avustralya'da tiyatro eğitmenliği yapıyordu. Türkiye'ye geliş süreci ise 1992 yılında Dünya Tiyatro Eğitim Enstitüsü'nde Başkan Yardımcılığı yaptığı sırada, enstitünün Bratislava ve Viyana konferansları yapılırken, Özdemir Nutku vesilesiyle oldu. Özdemir Nutku da Türkiye'yi temsilen Dünya Tiyatro Eğitim Enstitüsü'nde bulunuyordu ve Başkan Yardımcılığı yapıyordu. Nutku kendisi gibi konferanslarda görevli olan Kay'e ögretim üyesi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne katılıp katılamayacağını sordu. Cevap olumluydu ve Key 1992 ila 1996 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türkiye de bulunduğu süre içinde öğretim görevliliğinin yanı sıra, özel tiyatrolarda ve Devlet Tiyatrolarında oyunlar yönetti. Türkiye'de bulunduğu sırada, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yazarlık eğitimi alan Gülcan Kay ile evlendi. 1996 yılında Türkiye'den ayrıldı ve Avustralya, İsveç, Polonya, Çin ve Japonya'da çalışmalar yaptı. Dönem dönem Türkiye gelip çalışmalar yapan Kay 2011 yılında eşi ile birlikte İzmir yerleşmeye karar verdiler. Tiyatro çalışmalarına artık Türkiye'de devam etmek istiyordu. İzmir'e yerleşmesinin ardından, hem özel tiyatrolardan hem de, ödenekli tiyatrolardan oyun yönetmesi için teklifler aldı. Gelen tekliflerden ilki İzmir Devlet Tiyatrosu müdürü Hülya Savaş'tan oldu ve 2011\2012 sezonu için Romeo ve Juliet'i hazırlamaya karar verdiler. Ardından, İzmit Şehir Tiyatrosu için, Kral Lear ve daha sonra da Antalya Devlet Tiyatrosu için Othello oyunlarını yöneten Malcolm Keith Kay Shakespeare'nin 3 güçlü oyunu ile Türk tiyatrosuna sağlam bir dönüş yaptı.

Ali Fuat Onan (Payidar Dayı)

Fuat Onan (d. 1952), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yardımcı yönetmen, senarist. Çağdaş Sahne, Ankara Halk Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Aziz Nesin Sahnesi'nde oyunculuk yapan Onan, tiyatrodan sinemaya geçti. Sinema filmleri ve dizilerde rol aldı.

Arif Susam (Arif)

İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak sekiz yıl öğrenim gördü. Piano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon sanatçının çaldığı enstrümanlardır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlü taverna müziği şarkıcısıdır. İlk albümünü 1984 yılında “Efsane Aşk” adı altında çıkardı. Bu güne kadar 15 albümü çıkan sanatçı 4 sinema ve video filminde başrol oynadı. 1977 yılında askerliğini İstanbul Yeniköy Kalender Orduevi’ nde orkestra şefi olarak yaptı.

1982 yılında Tarabya”da Köşem “Restaurant”da tek başına pianosuyla programlara başladı ve tam 14 yıl devam etti. 5 yıl kadar Kumkapı Kordon Restaurant’ta sahne almıştır. Ve halen Kumkapı Kordon’da sahne almaktadır. 1984 yılında çıkardığı “Yıldönümü” adlı albümü ile meşhur oldu. Arif Susam, 1980 yılında evlendi ve 2 erkek çocuğu vardır.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN KONUSU

Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.