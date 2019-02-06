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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
06.02.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

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Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Kolonya Cumhuriyeti filmi beyazperde ardından ilk kez televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 21 Nisan 2017 tarihinde vizyona giren Kolonya Cumhuriyeti’nin çekimi Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılmıştı. Peki, Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekimi gerçekleştirilen Kolonya Cumhuriyeti’nin yapımcılığını Necati Akpınar üstleniyor, görüntü yönetmeni koltuğunda ise Özgür Eken oturuyor. Filmi Peker Mengen’i canlandıran Çağlar Çorumlu’ya başrolde Büşra Pekin hayat veriyor. Büşra Pekin, “First Lady” olarak başkanın karısı olan Mualla karakterini canlandırıyor. Filmde Kolonya Cumhuriyeti'nin başkanı Peker Mengen’in danışmanlarını Mahir İpek, Uğur Bilgin ve Ersin Korkut canlandırıyor.

KONUSU

Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.

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