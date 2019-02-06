Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Kolonya Cumhuriyeti filmi beyazperde ardından ilk kez televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 21 Nisan 2017 tarihinde vizyona giren Kolonya Cumhuriyeti’nin çekimi Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılmıştı. Peki, Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekimi gerçekleştirilen Kolonya Cumhuriyeti’nin yapımcılığını Necati Akpınar üstleniyor, görüntü yönetmeni koltuğunda ise Özgür Eken oturuyor. Filmi Peker Mengen’i canlandıran Çağlar Çorumlu’ya başrolde Büşra Pekin hayat veriyor. Büşra Pekin, “First Lady” olarak başkanın karısı olan Mualla karakterini canlandırıyor. Filmde Kolonya Cumhuriyeti'nin başkanı Peker Mengen’in danışmanlarını Mahir İpek, Uğur Bilgin ve Ersin Korkut canlandırıyor.
KONUSU
Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.
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