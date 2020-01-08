Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimlerdir? İşte Kocan Kadar Konuş filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı komedi kategorisinde yer alan Kocan Kadar Konuş filmi bir kez daha televizyonda seyirci ile buluşuyor. Filmde başarılı oyunculara birçok usta isim eşlik ediyor. İşte, Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosu ve filmle ilgili ayrıntılar.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Sevgili olma ve evlilik konusunu eğlenceli bir şekilde ele alan Kocan Kadar Konuş filminin başrollerini son zamanların iki popüler ismi Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Filmde Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan gibi isimler yer alıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU NE?

Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor. Bu kadınların arasında 30 yaşındaki Efsun (Ezgi Mola) gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun’un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun’u takdim etmeye hazırlanırken Efsun’un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan (Murat Yıldırım) çıkar.