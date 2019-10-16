Kocan Kadar Konuş filminin oyuncuları kimler? İşte Kocan Kadar Konuş'un konusu ve oyuncuları
2015'te vizyona giren Kocan Kadar Konuş, şimdilere ise televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Konusu kadar oyuncu kadrosu da dikkatleri çekiyor. Televizyonseverler de filmin kadrosunda kimlerin yer aldığını ve tam konusunu araştırıyor. İşte, İşte Kocan Kadar Konuş'un konusu ve oyuncuları...
Sevgili olma ve evlilik konusunu eğlenceli bir şekilde ele alan Kocan Kadar Konuş filminin başrollerini son zamanların iki popüler ismi Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Filmde ikiliye Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan eşlik ediyor. İşte, Kocan Kadar Konuş filmi hakkında ayrıntılar...
Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor. Bu kadınların arasında 30 yaşındaki Efsun (Ezgi Mola) gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun’un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun’u takdim etmeye hazırlanırken Efsun’un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan (Murat Yıldırım) çıkar.
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