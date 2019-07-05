Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler?
2015 yapımı Kocan Kadar Konuş filminin devamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. İkincisi Kocan Kadar Konuş: Diriliş ismiyle verilen filmde ana karakter Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif ediyor ve düğün süreci başlıyor. Peki, Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş’te Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun’u yeni maceralar bekliyor. Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan ikinci romanından uyarlanan filmde başrolleri yine Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. İkiliye kadroda Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan eşlik ediyor.
KONUSU
İzmirli Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder. Bu gölge, ailelerdir. İkili kendi doğruları ve değer yargılarıyla yüz yılların evlilik adetlerine ve geleneklerine meydan okuyor.
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