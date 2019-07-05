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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.07.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler?

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Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler?

2015 yapımı Kocan Kadar Konuş filminin devamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. İkincisi Kocan Kadar Konuş: Diriliş ismiyle verilen filmde ana karakter Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif ediyor ve düğün süreci başlıyor. Peki, Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş: Diriliş’te Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun’u yeni maceralar bekliyor. Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan ikinci romanından uyarlanan filmde başrolleri yine Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. İkiliye kadroda Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan eşlik ediyor. 

KONUSU

İzmirli Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder. Bu gölge, ailelerdir. İkili kendi doğruları ve değer yargılarıyla yüz yılların evlilik adetlerine ve geleneklerine meydan okuyor.

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