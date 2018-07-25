Kocaman Ailem 8. bölüm fragmanında Ercan sayesinde gerçek öğreniliyor
Kocaman Ailem yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ercan sayesinde öğrenilen gerçek Hulusi ve Güzide'yi mecburi bir ortaklığa sürükler. İşte, Kocaman Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kocaman Ailem dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Selim'in aşk acısına çareler aranırken iki kadim dost olan Hulusi ve Yaşar karşı karşıya gelecektir. İşte, Kocaman Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ercan sayesinde öğrenilen gerçek Hulusi ve Güzide'yi mecburi bir ortaklığa sürükler. Selim'in aşk acısına çareler aranırken iki kadim dost olan Hulusi ve Yaşar karşı karşıya gelecektir. Hulusi Bey Sucukları'nda yaşanan beklenmedik olay tüm aileyi derinden sarsacaktır. Birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalışan Koyuncular ailesi, birbirlerine daha sıkı sarılarak, aralarına katılan yeni aile fertleriyle her geçen gün daha da güçleneceklerdir. Birçok engelle sınanan Hulusi Bey ve çocukları tüm zorlukları aşıp mutlu günlere ulaşmayı başarabilecekler midir?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle