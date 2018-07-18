Kocaman Ailem 7. bölüm fragmanında Elif bilinmezliğe sürükleniyor
Kocaman Ailem dizisi yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Elif öğrendiği gerçeklerle kendini bilinmezliğin tam ortasında bulur. İşte, Kocaman Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kocaman Ailem dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hulusi, baba olmanın ne demek olduğunu anlayacağı en zor sınavını vermek üzeredir. İşte, Kocaman Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Elif öğrendiği gerçeklerle kendini bilinmezliğin tam ortasında bulur. Hulusi, baba olmanın ne demek olduğunu anlayacağı en zor sınavını vermek üzeredir. Artık şirketin resmi ortağı olan anneler, çocuklarının geleceğini korumak için şirkete gittiklerinde Güzide'yle karşı karşıya kalırlar. Tüm bunlar yaşanırken Ercan günlerdir sürdürdüğü araştırma sonrası şaşırtıcı gerçeklere ulaşır. Ercan'ın verdiği karar yeni başlangıçların kapısını açacaktır.
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