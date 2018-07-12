Kocaman Ailem dizisi yayınlanan son bölümüyle şoke etti! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kocaman Ailem dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine ilginç dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Nurten'in sözlerinden sonra anneler çocuklarla beraber çiftlikten ayrılmaya karar verdi. Anneler çocuklardan seçim yapmalarını istediklerinde ise hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kocaman Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kocaman Ailem dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden anlar yaşattı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Selim, Ahmet ve Elif babalarını terk etmek istemiyorlardı. Anneler bunu duyduklarında yıkıldı. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kocaman Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kocaman Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Nurten'in sözlerinden sonra anneler çocuklarla beraber çiftlikten ayrılmaya karar verir. Anneler çocuklardan seçim yapmalarını istediklerinde ise hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaşırlar. Selim, Ahmet ve Elif babalarını terk etmek istemiyorlardır. Anneler bunu duyduklarında yıkılır. Bu sırada Hulusi de derin bir vicdan muhasebesine girmiştir. Çocuklarına daha fazla yalan söylemek istemiyordur. Hafıza kaybının bir oyun olduğunu onlara anlatır. Bu sefer yıkılma sırası Elif, Ahmet ve Selim'dedir. Babaları onları yine hayal kırıklığına uğratmıştır. Üstüne üstlük bir de annelerinin kalplerini kırmışlardır. Bütün bunlar olurken bir de Jale ve Demir'den gelen haber çocukların dünyasını başlarına yıkacaktır.
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