Kocaman Ailem 4. bölüm fragmanında aile birbirine düşüyor
Kocaman Ailem dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde yeni gelen gizemli ortak aileyi birbirine düşürür. İşte, Kocaman Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kocaman Ailem dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hulusi, Şinasi'yi önce şirketten sonra da çiftlikten kovar. Nurten de kocasına yüz çevirir. İşte, Kocaman Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yeni gelen gizemli ortak aileyi birbirine düşürür. Hulusi, Şinasi'yi önce şirketten sonra da çiftlikten kovar. Nurten de kocasına yüz çevirir. Hiç umudu kalmayan Şinasi'ye, yeğenleri destek olur. Ahmet ve Selim bir yandan da şirketi kurtarmanın yollarını aramaktadırlar. Demir'in artık Elif'ten saklamak zorunda olduğu bir sır daha vardır. Bu yüzden ilişkileri kopma noktasına gelir. Ayşe ve Sevgi, Hulusi'nin yalan söylediğinden şüphelenmektedirler. Bu yüzden yaptıkları planları uygulamaya koyulurlar.
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