Koca Koca Yalanlar'ın yeni bölümünde neler olacak? Koca Koca Yalanlar 3. bölüm fragmanları
Yakın zaman önce yayın hayatına başlayan Koca Koca Yalanlar, 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Her hafta birbirinden heyecanlı sahnelerin ardı ardına geldiği dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümüne ait 2. fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Ahmet ve Sude’yi gören Müjgan, kıyameti koparıyor. Peki, Koca Koca Yalanlar'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
Başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak gibi birbirinden deneyimli isimlerin yer aldığı Koca Koca Yalanlar dizisi 27 Ağustos Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Kanal D'de yayınlanan dizinin bu haftaki bölüme ait fragmanlar, yeni bölümün oldukça ilgi çekici olacağının sinyallerini verdi. İşte, Koca Koca Yalanlar dizisinin 3. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Koca Koca Yalanlar dizi, yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek bir bölümle haftaya merhaba diyecek. Evli ve mutlu olduğunu zanneden kadınlar, pişman olacağını bile bile ihanet eden erkekler ve geride bırakamayıp devam etmek isteyenlerin hikâyesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümü 27 Ağustos Pazartesi akşamı 20.00'de Kanal D’de olacak.
Sevilen dizinin ekranlara gelecek yeni bölümünde; Ahmet’le Sude’yi birlikte gören Müjgan Ahmet’i evden kovar. Ahmet’in Müjgan’ı ikna etme çalışmaları arkadaşları Şahin, Nilgün, Osman ve Canan’ın da destekleriyle sürmektedir.
Müjgan’ın Ahmet’le ikisini birlikte görmesini sağlayan bizzat kendisi olduğu halde Sude, Ahmet’e kendisini mazur gösterir. Canan ise ölen kocası Serkan’ın sevgilisi olduğunu söyleyen Leyla’nın çocuğuyla birlikte karşısına dikilmesiyle büyük bir üzüntü yaşamaktadır.
GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Yapımını Limon Film’in üstlendiği, Koca Koca Yalanlar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 2. bölümünde; Ahmet’in Sude ile yeni bir aşka yelken açtığını öğrenen Müjgan büyük bir şok yaşamaktadır. Canan ve Nilgün, Müjgan’ı teselli ederler. Müjgan’a, Sude’nin Ahmet’in evli olduğunu öğrendikten sonra ilişkiyi bitireceğini söylediğini anlatırlar. Müjgan, yaşadığı hayal kırıklığıyla ne yapacağını, Ahmet’e nasıl davranacağını bilmemektedir. Ahmet, Müjgan’ın, ilişkisini bildiğinden habersiz Sude ile görüşmeyi sürdürürken Müjgan, evliliğini kurtarmak için zorlu bir mücadelenin başladığını hissetmektedir.
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