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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.08.2018 - 07:38, Son Güncelleme:

Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanında Müjgan çıldırıyor

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Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanında Müjgan çıldırıyor

Koca Koca Yalanlar dizisi dün akşam 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eğlenceli sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Koca Koca Yalanlar’ın ilk bölümü sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu. Yeni görüntüler ise kısa sürede paylaşıldı. İşte, Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanı ve dizinin konusunu merak edenler için kısa bir özet…

Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Pelin Öztekin ve Tuğçe Karabacak’ın başrollerini paylaştığı Koca Koca Yalanlar 1. bölümüyle ekranlara “merhaba” dedi. Farklı bir o kadar eğlenceli sahneleriyle adından söz ettiren Koca Koca Yalanlar’ın 2. bölüm fragmanı ise kısa sürede yayımlandı.

Müjgan, arkadaşlarından duydukları karşısında çılgına döner. Büyük yalanlar ortasında kalan Müjgan, kocasının peşine düşecektir.
Diğer yandan Ahmet, kendisini büyük bir şantajın içerisinde bulur. Sude ve Ahmet'in birlikte fotoğrafını çeken Müjgan'ın kardeşi, para karşılığı sessiz kalacağını söyler. Fakat istediği para, Ahmet'in soğuk soğuk terlemesine sebep olacaktır.



KOCA KOCA YALANLAR’IN KONUSU

Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar. Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.

 

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