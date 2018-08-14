Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanında Müjgan çıldırıyor
Koca Koca Yalanlar dizisi dün akşam 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eğlenceli sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Koca Koca Yalanlar’ın ilk bölümü sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu. Yeni görüntüler ise kısa sürede paylaşıldı. İşte, Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanı ve dizinin konusunu merak edenler için kısa bir özet…
Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Pelin Öztekin ve Tuğçe Karabacak’ın başrollerini paylaştığı Koca Koca Yalanlar 1. bölümüyle ekranlara “merhaba” dedi. Farklı bir o kadar eğlenceli sahneleriyle adından söz ettiren Koca Koca Yalanlar’ın 2. bölüm fragmanı ise kısa sürede yayımlandı.
Müjgan, arkadaşlarından duydukları karşısında çılgına döner. Büyük yalanlar ortasında kalan Müjgan, kocasının peşine düşecektir.
Diğer yandan Ahmet, kendisini büyük bir şantajın içerisinde bulur. Sude ve Ahmet'in birlikte fotoğrafını çeken Müjgan'ın kardeşi, para karşılığı sessiz kalacağını söyler. Fakat istediği para, Ahmet'in soğuk soğuk terlemesine sebep olacaktır.
KOCA KOCA YALANLAR’IN KONUSU
Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar. Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle