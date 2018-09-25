Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanın Ahmet geri adım atıyor
Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eğlenceli sahnelerin ön plana çıktığı Koca Koca Yalanlar’ın son bölümünde gördüğü şok manzara ise Ahmet'e yeni kararlar aldırmıştı. Şimdi ise ise gözler yeni bölümde. Peki, Ahmet, yeniden Müjgan'a dönecek mi? Müjgan, Ahmet'in hatasını fark ettiğini görüp onu kabul edecek mi? İşte, Koca Koca Yalanlar 8. bölüm fragmanı ve ilk ipuçları
Koca Koca Yalanlar 8. bölüm fragmanı yayında! Yeni bölümde Ahmet, Sude'nin gerçek yüzünü görmesiyle sert tavrını ortaya koyuyor. Sude ise Ahmet'i geri almak için intikam planlarını devreye sokuyor.
Müjgan, Ahmet'e olan aşkını unutmayacaktır. Ahmet'te ise Müjgan'a olan aşk yeniden gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.
Koca Koca Yalanlar, eğlence dolu bölümüyle 1 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Müjgan'ı kendisine karşı bir tehdit olarak gören Sude, yeni bir plan yapar. Erdem ile Müjgan'ın organizasyon işi yaptığını öğrenir. Kendisini "Su" olarak tanıtır ve Amerika'da yaşadığını, yalnızca mail yoluyla irtibat kurulabileceğini belirtir. Müjgan'ın hiçbir şeyden haberi yoktur ve işi için canı pahasına çalışır. Nişan töreninde Ahmet ile Müjgan karşı karşıya gelirler. Müjgan bu kez susmayacaktır ve gerçekleri Sude'nin yüzüne vurmaktan çekinmeyecektir. Ahmet, duydukları karşısında ne yapacağını bilemez ve Müjgan'ı ekarte etmeye çalışan Sude'yi nişan töreninde terk eder.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle