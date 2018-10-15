Koca Koca Yalanlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Koca Koca Yalanlar dizisinin Kanal D’nin 15 Ekim tarihli yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Eğlenceli sahneleriyle ekran karşısındakilere kahkaha tufanı yaşatan Koca Koca Yalanlar, bu hafta 10. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Koca Koca Yalanlar’ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Evli ve mutlu olduğunu zanneden kadınlar, pişman olacağını bile bile ihanet eden erkekler ve geride bırakamayıp devam etmek isteyenlerin hikâyesinin anlatıldığı Koca Koca Yalanlar’ın yayın günü değişti. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Ferdi Sancar, Pelin Öztekin, Rüzgar Aksoy,Tuğçe Karabacak’ın yer aldığı yeni dizisi Koca Koca Yalanlar, 10. bölüm itibariyle salı günleri izleyici karşısına çıkacak . Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Koca Koca Yalanlar 10. bölümüne dair kısa bir özet…
Ahmet, Müjgan'ı bir anda yatak odasında bulur. Müjgan'ın neden orada bulunduğunu sorgulayan Ahmet, Sude öğrenmeden onu saklamak zorunda kalır. Müjgan'ı giysi dolabına saklar. Aslı tehlike olan Sude, bir anda odaya gelir. Ahmet'in büyük sınavı başlar ve Müjgan'ın ortaya çıkmasını önlemek için her şeyi yapmaya hazırdır. Ahmet'in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Sude, bu işin peşine düşer.
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