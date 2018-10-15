Koca Koca Yalanlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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15.10.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Koca Koca Yalanlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

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Koca Koca Yalanlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Koca Koca Yalanlar dizisinin Kanal D’nin 15 Ekim tarihli yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Eğlenceli sahneleriyle ekran karşısındakilere kahkaha tufanı yaşatan Koca Koca Yalanlar, bu hafta 10. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Koca Koca Yalanlar’ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Evli ve mutlu olduğunu zanneden kadınlar, pişman olacağını bile bile ihanet eden erkekler ve geride bırakamayıp devam etmek isteyenlerin hikâyesinin anlatıldığı Koca Koca Yalanlar’ın yayın günü değişti. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Ferdi Sancar, Pelin Öztekin, Rüzgar Aksoy,Tuğçe Karabacak’ın yer aldığı yeni dizisi Koca Koca Yalanlar, 10. bölüm itibariyle salı günleri izleyici karşısına çıkacak . Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Koca Koca Yalanlar 10. bölümüne dair kısa bir özet…

Ahmet, Müjgan'ı bir anda yatak odasında bulur. Müjgan'ın neden orada bulunduğunu sorgulayan Ahmet, Sude öğrenmeden onu saklamak zorunda kalır. Müjgan'ı giysi dolabına saklar. Aslı tehlike olan Sude, bir anda odaya gelir. Ahmet'in büyük sınavı başlar ve Müjgan'ın ortaya çıkmasını önlemek için her şeyi yapmaya hazırdır. Ahmet'in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Sude, bu işin peşine düşer.

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