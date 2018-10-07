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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.10.2018 - 18:34, Son Güncelleme:

Koca Koca Yalanlar 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Koca Koca Yalanlar 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Koca Koca Yalanlar dizisinin 9. bölümü öncesi, yeni bölümün 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm hakkında çok sayıda ipucu veren fragmanda, Müjgan ve kızı Ilgaz arasındaki ilişkinin arasına Sude'nin dahil olduğu görülüyor. Peki, Koca Koca Yalanlar'ın yeni bölümünde neler olacak? Fragmanda başka neler var?

Kanal D’nin yapımını Limon Film’in üstlendiği, başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak’ın yer aldığı Koca Koca Yalanlar dizisi, 8 Ekim Pazartesi günü 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümün yayınlanmasına kısa bir süre kala 9. bölüm 2. fragmanı da izleyiciyle paylaşıldı. Yayınlanan fragmanda Müjgan ve kızı Ilgaz'ın arasının açık olduğu görülüyor. İşte, Koca Koca Yalanlar'ın 9. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Evli ve mutlu olduğunu zanneden kadınlar, pişman olacağını bile bile ihanet eden erkekler ve geride bırakamayıp devam etmek isteyenlerin hikâyesinin anlatıldığı Koca Koca Yalanlar, 8 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D’de olacak.

Sevilen dizinin ekranlara gelecek yeni bölümünde; Müjgân, Ahmet’i hâlâ unutamadığını anlayıp, Ahmet’ten gelen aramalardan da cesaretlenerek Ahmet’in evine gider. Müjgân’ı Ahmet’in evine yaklaşırken gören Sude ise üstüne bornoz geçirir, Müjgân’ı kapıda karşılar ve Ahmet’in içeride uyuduğunu söyleyerek Müjgân’a beklenmedik bir anda bir darbe daha vurur. Müjgan darmaduman olmuş, kendini temizliğe ve yiyip içmeye vermiştir. Onun moralini toparlama görevi ise yine Canan ve Nilgün’e düşmektedir.

Öte yandan, Müjgan ve kızı Ilgaz arasındaki ilişki maddi durumdan dolayı açılmaya başlamıştır. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Sude, intikam için Ilgaz'ın isteklerine olumlu yaklaşır. Ilgaz ve Sude arasındaki iletişimi gören Müjgan'ı ise üzüntü sarar. Ahmet'te bu durumda Sude'nin tarafını tutunca ipler iyice kopar.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Koca Koca Yalanlar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 8. bölümünde; Müjgan'a son darbeyi vurmak isteyen Sude, nişan töreni için Müjgan ile Erdem'in çalıştığı organizasyon firmasıyla nişan töreni için anlaşır. Kimliğini gizleyen Sude, Müjgan'ın nişan töreni için her detayı incelikle yapmasını sağlar. Eski kocası Ahmet'in, nişan törenini organize ettiğini bilmeyen Müjgan acı gerçekle yüzleşir. Nişan töreni sırasında Sude ile Ahmet'i karşısında gören Müjgan bu kez suskunluğunu korumaz ve nişana gelen tüm konukların önünde Ahmet ve Sude ile yüzleşir. Sude'nin böyle bir kötülük yapabileceğine inanamayan Ahmet, onu orada terk eder. Sude, Ahmet'e geri dönebilmek için her yolu denemeye hazırdır. Ahmet ise kararından oldukça emindir.

Nilay ve Canan'ın desteğini alan Müjgan, kazanan olduğunun farkındadır. Erdem ile geçirdiği vakit Ahmet'i de kıskandırmaktadır. Ahmet'in türlü bahanelerle eve geri dönmeye çalışmasına karşı Müjgan, artık ayakları üzerinde durmanın keyfini çıkarır. İş ve ev hayatını birlikte yürüten Müjgan, kendi yaptıklarına bile inanamaz bir hale gelir. Ahmet'in çabalarına karşı bir adım atmayı düşünen Müjgan, Sude'nin yine bir oyunuyla karşı karşıyadır. Sude, Ahmet'in kendisini terk etmesini kabul etmez. Onu kaybetmeyi göze alamayan Sude, Müjgan'ı alt etmek için yeni bir tuzak kurar.

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