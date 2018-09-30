Koca Koca Yalanlar 8. bölüm fragmanında Ahmet pişman mı oluyor
Koca Koca Yalanlar dizisi yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde terk edilen Sude, Ahmet'i gönlünü kazanabilmek için yeni plan arayışına girer. İşte, Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Koca Koca Yalanlar dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ahmet, yeniden Müjgan'a dönmek mi istiyor? İşte, Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ahmet, nişan organizasyonu için Erdem’le anlaşan Sude’yi, Müjgân’ı zor duruma düşürdüğü için affetmez. Sude kendini affettirmek için Ahmet’e dil dökmektedir. Ahmet ise Sude’nin organizasyonu tesadüfen Müjgân’ın çalıştığı şirkete verdiğine inanmamaktadır. Sude ilk defa, kendi eliyle kazdığı kuyuya düşmüştür. Müjgân, Ahmet’in nişanı terk etmesinden hoşnut olsa da aslında hâlâ biten evliliklerinin üzüntüsünü yaşamaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle