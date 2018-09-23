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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
23.09.2018 - 19:33, Son Güncelleme:

Koca Koca Yalanlar 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Koca Koca Yalanlar 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Koca Koca Yalanlar dizisinin 7. bölümü öncesi, yeni bölümün 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm hakkında çok sayıda ipucu veren fragmanda, Ahmet ile Müjgan'ın birlikte geçirdikleri gece sonrası Sude'nin çılgına döndüğü görülüyor. Peki, Koca Koca Yalanlar'ın yeni bölümünde neler olacak? Fragmanda başka neler var?

Kanal D’nin yapımını Limon Film’in üstlendiği, başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak’ın yer aldığı Koca Koca Yalanlar dizisi 24 Eylül Pazartesi günü 7. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümün yayınlanmasına kısa bir süre kala 7. bölüm 2. fragmanı da izleyiciyle paylaşıldı. İşte, Koca Koca Yalanlar'ın 7. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Evli ve mutlu olduğunu zanneden kadınlar, pişman olacağını bile bile ihanet eden erkekler ve geride bırakamayıp devam etmek isteyenlerin hikâyesinin anlatıldığı Koca Koca Yalanlar, 24 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölümüyle 20.00'de Kanal D’de olacak. Sevilen dizinin ekranlara gelecek yeni bölümünde; Ahmet ile Müjgan'ın birlikte geçirdikleri gecenin yankıları sürüyor; Sude ilişkilerini bir adım daha ilerletebilmek için harekete geçiyor!

Müjgan ve Ahmet’in boşanma işlemleri sürerken Müjgan, mal paylaşımında da gururlu tutumunu sürdürür ve Ahmet’ten hiçbir şey talep etmez. Mahkeme çıkışında Ahmet, Müjgan’ı son kez karşılıklı bir şeyler içmek için bir kafeye davet eder. Sude ise mahkeme sonucunu merak ederek Ahmet’ten haber beklemektedir. Canan ve Nilgün’ün diyet kararlılığı sürerken Nilgün, evde Şahin’e yemek konusunda göz açtırmamaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Koca Koca Yalanlar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 6. bölümünde; Ahmet, Müjgan'ın kendisini affetmesi için her yolu denerken; Müjgan'ın eski arkadaşı Erdem çıkageliyor! Sude ile karısı Müjgan'ı aldatan Ahmet, oldukça pişmandır. Sude'nin gerçek yüzünü yavaş yavaş görür ve Müjgan'ın ne kadar değerli bir insan olduğunu anlamaya başlar. Fakat Müjgan için geri dönüş yoktur. Yaşadığı haksızlığı kabullenemeyen Müjgan, geri adım atmaz. Üstelik Müjgan'ın artık Sude gibi oldukça büyük bir derdi vardır. Müjgan ile uğraşmaktan vazgeçmeyen Sude, son olarak onu büyük bir tuzağın içine atar. İş arayan Müjgan'ı ağına düşüren Sude, bir kumarhaneye yollar. Kumarhaneye yapılan baskında Müjgan, Canan ve Nilgün tutuklanırlar.

Sude'nin yaptığı plan, başarıya ulaşırken Müjgan ona karşı iyice bilenir. Sude'nin yaptıklarını yanına bırakmak istemeyen Müjgan, en büyük desteği Nilgün ve Canan'dan alacaktır. Öte yandan Osman, Canan'ın kalbini kazanmaya çalışır. Fakat Canan, yaşadıkları geceyi hatırlamamaktadır. Osman, her şeyi itiraf etmeye hazırlanırken Canan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

Müjgan'ın eski arkadaşı Erdem'in gelişi, Ahmet'i kuşkuya düşürür. Müjgan'ın gönlünü birine kaptırmasından korkan Ahmet, onu kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırdır.

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