Koca Koca Yalanlar 4. yeni bölüm fragmanında Müjgan’ın sürprizi merak uyandırdı
Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Önümüzdeki hafta izleyicilerin karşısına çıkacak Koca Koca Yalanlar 4. bölümüyle ilgili ipuçları veren fragmanda Müjgan’ın sürpriz açıklaması dikkat çekiyor. İşte Koca Koca Yalanlar 4. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelere dair kısa bir özet
Ahmet, çapkınlığına son veriyor! Müjgan da kocasını yeniden kazanmak için harekete geçiyor! Ahmet, yaptığı hatanın farkına varmıştır. Kendini affetirebilmek için Müjgan ile yemeğe çıkmaya karar verir. Diğer cephede Müjgan ise boşanmak için avukatla görüşmüştür. Ahmet, boşanma davasını duyduğunda bu durumu nasıl karşılayacak?
Müjgan'ın sürpriini öğrenen Sude, durumdan şüphelenir. Müjgan'ın intikam için hain planları olduğunu düşünerek endişeye kapılır. Müjgan'ın sürprizi için sabırsızlanan Ahmet ise duyduklarıyla şaşkına döner.
Koca Koca Yalanlar, 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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