Koca Koca Yalanlar 10. bölüm fragmanında Ilgaz'la Müjgan kavga ediyor
Koca Koca Yalanlar dizisi yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ahmet'in, Sude ile sınavı bitmiyor. Bulmaca çözmeye kalkışan Sude, sorularıyla akıllara durgunluk veriyor. İşte, Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Müjgan'dan, Alp'e abla tavsiyesi! Sude'nin peşini bırakmayan Alp'e, Müjgan artık başkalarıyla ilgilenmesini söylüyor. Müjgan'ın sözlerini dinleyen Alp, gönlünü kime kaptıracak? İşte, Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sude, pahalı olduğu için Müjgan’ın almadığı elbiseyi Ilgaz’a alarak anne ile kızın arasını bozmayı başarır. Ilgaz’la Müjgan kavga eder ve Ilgaz babasının evine yerleşir. Müjgan, Ilgaz’ın ergenlik inatlaşmalarını anlayışla karşılasa da kızının kendisinden uzaklaşmasına çok üzülmektedir.
Diğer taraftan Gülüç aile bireylerinin cep telefonları, yılların alışkanlığı ile kurulmuş, Müjgan’la Ahmet’in evlilik yıldönümlerini hatırlatmak için dört bir taraftan çalmaktadır.
DİZİNİN HİKAYESİ
Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar. Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.
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