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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.10.2018 - 18:16, Son Güncelleme:

Koca Koca Yalanlar 10. bölüm fragmanında Ilgaz'la Müjgan kavga ediyor

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Koca Koca Yalanlar 10. bölüm fragmanında Ilgaz'la Müjgan kavga ediyor

Koca Koca Yalanlar dizisi yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ahmet'in, Sude ile sınavı bitmiyor. Bulmaca çözmeye kalkışan Sude, sorularıyla akıllara durgunluk veriyor. İşte, Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Müjgan'dan, Alp'e abla tavsiyesi! Sude'nin peşini bırakmayan Alp'e, Müjgan artık başkalarıyla ilgilenmesini söylüyor. Müjgan'ın sözlerini dinleyen Alp, gönlünü kime kaptıracak? İşte, Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sude, pahalı olduğu için Müjgan’ın almadığı elbiseyi Ilgaz’a alarak anne ile kızın arasını bozmayı başarır. Ilgaz’la Müjgan kavga eder ve Ilgaz babasının evine yerleşir. Müjgan, Ilgaz’ın ergenlik inatlaşmalarını anlayışla karşılasa da kızının kendisinden uzaklaşmasına çok üzülmektedir.

Diğer taraftan Gülüç aile bireylerinin cep telefonları, yılların alışkanlığı ile kurulmuş, Müjgan’la Ahmet’in evlilik yıldönümlerini hatırlatmak için dört bir taraftan çalmaktadır.

DİZİNİN HİKAYESİ

Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar. Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.

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