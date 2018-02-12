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Kızlarım İçin dizisinin 11. bölüm fragmanında Zübeyir Hüma'yı kaçırıyor

Kızlarım İçin dizisi yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi Kızlarım İçin yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hüma'nın kendi kızı olmadığını öğrenen Yaşar'ın acısı dinecek mi? İşte, Kızlarım İçin yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
12.02.2018 - 18:04 | Son Güncelleme :

Kızlarım İçin dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hüma ile ilgili gerçek, Yaşar'ı çok büyük sarsıyor. İşte, Kızlarım İçin dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yaşar en büyük acıyla sınanıyor... Bunca sene babalık ettiği Hüma onun kızı değildir. Zavallı küçük kız hastaneden çıkıp nihayet evinde ablalarıyla huzur bulacakken Zübeyir onu kaçırır. Yaşar, Hüma’yı kurtarmak için var gücüyle çabalar. Sonunda Hüma’yla karşı karşıya gelir ama hiçbir şey beklediği gibi olmaz. Bu sırada Sumru da zor zamanlar geçirmektedir. Annesini öldürmek suçundan şüpheli olarak tutuklanır.

Elbette her şey Tayfun’un intikam planının bir parçasıdır. Sumru’nun cezaevinden kurtulmak için tek bir şansı vardır; Tayfun’la evlenmek. Sumru, iki tutsaklık arasında nasıl bir tercih yapacak? Egemen sevdiği kadını kurtarmak için çabalarken kendinden vazgeçip beklenmedik şeyler yapacak. Ve Kumru bütün bu kaosun ortasında daha fazla karşı koyamadığı aşka yani Yağız’a kalbini açar ama ertesi gün her şey alt üst olur.

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