Kızım'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | 27. bölümde neler olacak?
TV8 ekranlarında cuma akşamları ekranlara gelen Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 12 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan bölümünde, Öykü hasta olduğunu babasından öğrenecek. Peki, Kızım'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, izleyicilere bu hafta da duygusal anlar yaşatacak olan Kızım Dizisi'nin 27. bölüm fragmanı ve yeni bölüme ilişkin bazı detaylar...
8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kız olan Öykü'nün yıllar sonra babası Demir'i bulmasını konu alan TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Kızım yeni bölümü ile izleyenlere hüzünlü anlar yaşatacak. Kızım'ın 27. bölümünde Öykü kendisinden gizlenen gerçekleri öğrenecek. İşte, Kızım'ın yeni bölüm fragmanı.
KIZIM'IN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Dizinin 12 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelecek olan bölümünde şunlar yaşanacak,
Öykü, babası demir'in kendisine yazdığı mektupla hastalığını öğrenecek. Öykü bunun üzerinde hasta olması nedeniyle teyzesinin kendisini bırakmasından dolayı babasına kavuştuğunu anlayacak. Kızım'ın yeni bölümünde baba kız duygusal anlar yaşayacak. Öykü hastalığıyla savaşmaya karar verecek.
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