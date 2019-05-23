Kızım'ın 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kızım dizisinin 24 Mayıs tarihli 33. bölümüne ilişkin fragmanı yayınlandı. Kızım'ın bu haftaki bölümü izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, Kızım'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin 33. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.
Doğduğundan bu yana başka birisi tarafından büyütülmüş Öykü'nün yıllar sonra hiç göremediği babası ile yaşamaya başlamasını konu alam Kızım dizisi yeni bölümü ile 24 Mayıs'ta ekranlara gelecek. Kızım'ın yeni bölümünde, Demir Öykü'ye duygusal bir konuşma yapacak. İşte, Kızım'ın 33. bölüm fragmanı.
KIZIM'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Öykü okulda kedi için toplanan para yardımına 100 TL veriyor. Öğretmeni Demir'i arayarak para konusunu açıklıyor. Demir, Öykü'den sakladığı paralarla ilgili açıklama yapmasını bekliyor. Öykü'ye paranın önemli olmadığını söyleyen Demir, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.
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