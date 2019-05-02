Kızım'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Demir vuruldu mu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKızım'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Demir vuruldu mu?
GeriTelevizyon Kızım'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Demir vuruldu mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
02.05.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Kızım'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Demir vuruldu mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızım'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Demir vuruldu mu?

TV8 ekranlarında cuma akşamları izleyici ile buluşan ve ilgiyle takip edilen Kızım, 30. bölümü ile yine sevenlerine heyecanlı anlar yaşattı. Kızım'ın ekranlara gelen 30. bölümünde Demir, Candan, Öykü ve Sevgi'nin canlarına karşılık kendisini tehlikeye attı ve ölümün kıyısına geldi: Peki, Demir vuruldu mu? Kızım'ın 31. bölümüne ilişkin fragmanı yayanlandı mı? İşte, Kızım dizisinin son bölümünde yaşananlar.

8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kız olan Öykü'nün yıllar sonra babası Demir'i bulmasını konu alan, yapımcılığını Fatih Aksoy'un yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Kızım, bu hafta ekranlara gelen yeni bölümü ile yine izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Kızım'ın 3 Mayıs tarihinde yayınlanan 30. bölümünde Demir'in evini intikam uğruna yakan Ahmet, Candan, Öykü ve Sevgi'yi kaçırdı. Demir ise onların canlarına karşılık kendini tehlikeye attı. İşte, Kızım dizisinin 30. bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir. 

KIZIM'IN 30. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Demir gece yarısı herkes uykudayken evlerini yakan kişinin Ahmet olduğunu öğrenir. Demir ve Uğur Ahmet'in peşine düşer. Ahmet ise, Candan, Öykü ve Sevgi'yi kaçırır. Ahmet onların canına karşılık Demir'in canını şart koşuyor. Demir ise, sevdiklerini kurtarmak için Ahmet'in karşısına çıkar ve kendisini bir anda namlunun ucunda bulur.

Öte yandan, Candan ve Demir arasında veda sahnesi Kızım'ın 30. bölüm fragmanına damga vurdu. Demir, Candan'la vedalaştığı sırada ikilinin arasında çekim yaşanacak.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Sünnet oldular

Sıfır makyaj!

Şu görüntüye değmez mi tüm yorgunluklar?

Eypio'ya büyük şok!