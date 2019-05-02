Kızım'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Demir vuruldu mu?
TV8 ekranlarında cuma akşamları izleyici ile buluşan ve ilgiyle takip edilen Kızım, 30. bölümü ile yine sevenlerine heyecanlı anlar yaşattı. Kızım'ın ekranlara gelen 30. bölümünde Demir, Candan, Öykü ve Sevgi'nin canlarına karşılık kendisini tehlikeye attı ve ölümün kıyısına geldi: Peki, Demir vuruldu mu? Kızım'ın 31. bölümüne ilişkin fragmanı yayanlandı mı? İşte, Kızım dizisinin son bölümünde yaşananlar.
8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kız olan Öykü'nün yıllar sonra babası Demir'i bulmasını konu alan, yapımcılığını Fatih Aksoy'un yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Kızım, bu hafta ekranlara gelen yeni bölümü ile yine izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Kızım'ın 3 Mayıs tarihinde yayınlanan 30. bölümünde Demir'in evini intikam uğruna yakan Ahmet, Candan, Öykü ve Sevgi'yi kaçırdı. Demir ise onların canlarına karşılık kendini tehlikeye attı. İşte, Kızım dizisinin 30. bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.
KIZIM'IN 30. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Demir gece yarısı herkes uykudayken evlerini yakan kişinin Ahmet olduğunu öğrenir. Demir ve Uğur Ahmet'in peşine düşer. Ahmet ise, Candan, Öykü ve Sevgi'yi kaçırır. Ahmet onların canına karşılık Demir'in canını şart koşuyor. Demir ise, sevdiklerini kurtarmak için Ahmet'in karşısına çıkar ve kendisini bir anda namlunun ucunda bulur.
Öte yandan, Candan ve Demir arasında veda sahnesi Kızım'ın 30. bölüm fragmanına damga vurdu. Demir, Candan'la vedalaştığı sırada ikilinin arasında çekim yaşanacak.
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