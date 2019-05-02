Kızım'ın 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir Öykü'ye veda ediyor
TV8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kızım dizisinin 30. bölüm fragmanları yayınlandı. Kızım'ın 3 Mayıs tarihinde izleyiciyle buluşacak olan yeni bölümünde, Demir, Candan ve Öykü'nün kaçırılmasından sonra kendi canını feda ediyor ve Öykü'ye veda videosu çekiyor. Peki, dizinin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kızım'ın 30. bölüm fragmanları ve yeni bölümle ilgili detaylar.
8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kız olan Öykü'nün yıllar sonra babası Demir'i bulmasını konu alan, yapımcılığını Fatih Aksoy'un yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Kızım, bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümü ile yine izleyiciye duygusal anlar yaşatacak. Kızım'ın 3 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünde, Demir'in evini intikam uğruna yakan Ahmet, Candan, Öykü ve Sevgi'yi kaçırıyor. Demir ise onların canlarına karşılık kendini tehlikeye atıyor. İşte, Kızım dizisinin 30. bölümünde yaşanacaklar...
KIZIM'IN 30. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Demir gece yarısı herkes uykudayken evlerini yakan kişinin Ahmet olduğunu öğrenir. Demir ve Uğur Ahmet'in peşine düşer. Ahmet ise, Candan, Öykü ve Sevgi'yi kaçırır. Ahmet onların canına karşılık Demir'in canını şart koşuyor. Demir ise, sevdiklerini kurtarmak için Ahmet'in karşısına çıkar ve kendisini bir anda namlunun ucunda bulur.
Öte yandan, Candan ve Demir arasında veda sahnesi Kızım'ın 30. bölüm fragmanına damga vurdu. Demir, Candan'la vedalaştığı sırada ikilinin arasında çekim yaşanacak.
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