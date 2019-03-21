Kızım'ın 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kızım dizisi yayınlanan 24. bölüm fragmanıyla izleyicilerine duygu dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Demir ve Öykü arasındaki sıcak sarılma herkesi duygulandıracak.. İşte, Kızım dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı...
Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Leyda Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Kızım dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi 22 Mart Cuma akşamı ekran önüne çıkacağı bölümü ile yine izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. İşte, Kızım'ın 24. bölüm fragmanı...
DİZİNİN KONUSU
Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.
Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.
Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.
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