Kızım yeni bölüm fragmanları duygulandırdı... Öykü'nün hastalığı ortaya çıkmıştı
Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. 16 Kasım tarihli Kızım 9. bölümüne dair ipuçları veren fragmanlarda Öykü’nün hastalığını öğrenen Demir’in zor anları ön plana çıktı. Öte yandan Öykü ve annesinin karşı karşıya geldiği anlar kafalarda soru işareti bıraktı. İşte, Kızım yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özeti
Kızım dizisinin yeni bölüm tarihine kısa bir süre kala 3. fragman geldi. Cuma akşamları yayınlanan Kızım’ın son bölümünde Demir, Öykü’nün doktoruyla görüşmüş ve duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşamıştı. Küçük kızın kalıtsal bir hastalık olan ve tedavi edilemeyen Niemann-Pick ile mücadele ettiğini öğrenen Demir gözyaşlarına boğulmuştu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kızım yeni bölümünün kısa bir özeti
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra, Demir için artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır. Onun için eskisinden daha da zorlu bir yaşam savaşı başlamıştır. Para meselesini çözmek için aldığı riskleri arttıran Demir, yeniden tehlikeli bir maceranın içinde bulur kendini. Acaba, bu kez müze işindeki kadar şanslı olacak mıdır?
Candan, Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra derin bir açmazda bulur kendini. Candan'ın hissettiği acı, aceleyle birtakım kararlar almasına neden olur. Candan'ın bu yönelişi, Demir ve Öykü için Candan'ın olmadığı bir yaşamın habercisi mi olacaktır?
Gittikçe derinleşen alkol sorununun pençesinde boğuşan Asu, para kazanmak için yeni yollar dener. Suça bulaşmadan para kazanmaya çalışan Asu, hayattan yeni bir darbe daha alır. Cemal, Asu'ya bir kez daha yardım eder. Bu süreçte, Cemal ve Asu'nun ilişkisinde ne tür değişimler gerçekleşecektir?
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