Kızım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öykü'nün hastalığı ne?
Kızım dizisi 9 Kasım Cuma günü duygu yüklü bir bölümle ekranlardaydı. Demir’in Öykü'nün hastalığını öğrendiği anlar, Kızım dizisinin izleyicilerini de derinden etkiledi. Peki, Kızım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Tv8’de yayınlanan Kızım dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekran macerasında 9 haftayı geride bırakan Kızım’ın son bölümünde Öykü’nün tüm engellemelerine rağmen sonunda doktorla görüşmeye giden Demir, duydukları karşısında yıkıldı. Küçük kızın kalıtsal bir hastalık olan ve tedavi edilemeyen Niemann-Pick ile mücadele ettiğini öğrenen Demir'in hali yüreklere dokundu. Duygu yüklü final sahnesi ardından gözler Kızım 10. bölüm fragmanına çevrildi.
Kızım yeni bölüm fragmanı yayınlar yayınlamaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doktorla görüştükten sonra birdenbire ortadan kaybolan Öykü Demir'e büyük bir korku yaşattı. Demir’in Öykü’yü arama çalışmaları sonuç verdi ancak öğrendiği gerçekle sarsıldı. Sosyal hizmetlerin ani denetleme talebi karşısında hazırlıksız yakalanan Demir, bir kez daha karşı karşıya kaldığı Öykü'yü kaybetme olasılığı karşısında büyük bir sınav verdi. Demir'i arayan Doktor İhsan sonunda Öykü’nün hastalığını babasına söyledi.
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