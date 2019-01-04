Kızım dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Kızım dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Dram yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu cuma dizisi Kızım, en son 28 Aralık Cuma günü izleyicileriyle buluşmuştu. Son bölüme velayet davasında yaşananlar damga vurmuştu. Peki, Kızım dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması ve TV8 yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisinin yerine Jet Sosyete'nin tekrar bölümü ekrana gelecek. Kızım'ın 28 Aralık Cuma yayınlanan son bölümünde ise Öykü babası Demir yerine annesi Asu'yu seçmişti. Bu gelişme ardından neler olacağını merak eden izleyiciler, yeni bölümü bekliyor.
Yılbaşı ardından pek çok kanal bazı dizi ve programlarına ara verdi, bunlardan biri de Kızım dizisi oldu. Dizinin 25 Ocak Cuma günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızım dizisinin 15. Bölümünde; Demir babalık testinin sonucu ile yüz yüze kalmış, içini kemiren kuşkunun nihayet sona ereceğini düşünmektedir. Cemal'in sabırla yürüttüğü intikam planı, Candan'ın Demir hakkındaki gerçekleri anlatmasını istemesiyle yeni bir boyut kazanır. Cemal'in Candan'a anlatacaklarının ardından, Demir için Candan'la yüzleşmesi kaçınılmaz bir hal alır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle