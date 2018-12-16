Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öykü uyanacak mı?
Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından gündeme geldi. Tv8 ekranlarının cuma dizisi Kızım’ın yayınlanan son bölümünde tiyatro oyununa çıkan Öykü, bir daha uyanmamıştı. Küçük kızın akıbetini merak eden izleyiciler fragmanı araştırıyor. Peki, Kızım dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Duygu yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Kızım dizisi 14 Aralık Cuma günü 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölüme beklenmedik bir gelişme damga vurdu. Öykü'nün, okul piyesinde bir türlü uyanmaması onu izlemeye gelen Demir ve Candan'ı perişan etti. Apart topar hastaneye kaldırılan Öykü’nün durumu önümüzdeki hafta belli olacak. Peki, Kızım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Öykü’yle konuşan Cemal, “Demir senin gerçek baban değil” sözleriyle Öykü’yü yıktı. Öykü’ye ulaşmaya çalışan Asu her defasında hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Piyes sırasında yaşanan olay başta Demir olmak üzere okuldaki herkesin panik olmasına neden oldu. Rol gereği uyuması gereken Öykü, bir daha uyanmadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle