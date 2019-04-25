Kızım dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir ve Candan ayrılıyor mu?
TV8 ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan ve ilgiyle takip edilen Kızım dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızım'ın bu haftaki bölümünde Candan Demir'den, Öykü'ye formalite evlilik yaptıklarını ve ayrıldıklarını söylemesini isteyecek. Peki, Kızım'ın 29. bölümünde başka neler olacak? İşte, 26 Nisan tarihinde yayınlanacak olan Kızım'ın yeni bölümüne ilişkin bazı bilgiler.
8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kız olan Öykü'nün yıllar sonra babası Demir'i bulmasını konu alan Kızım dizisi bu hafta da izleyenlere keyifli ve duygu dolu anlar yaşatacak. Kızım'ın bu haftaki bölümünde Candan Demir'e Öykü'ye gerçeği anlatmasını söyleyecek. işte, Kızım'ın 29. bölüm fragmanı ve bazı ipuçları.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Candan, Demir'e tüm gerçeği anlatmasını, evliliklerinin formalite olduğunu ve ayrıldıklarını söylemesini söyleyecek. Bu durum karşısında Demir şaşkınlık yaşayacak. Demir, Candan'ı görmeye gittiği sırada, Murat ve Candan'ı yan yana görüp bir kez daha yıkılacak. Öte yandan, Demir, Uğur ve Cemal hep beraber Öykü'yü okula bırakacak ve Öykü bu durumdan çok memnun olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle