Kızım dizisi final yapıyor | 34. bölümde neler olacak?
TV8 ekranlarında cuma akşamları izleyici ile buluşan Kızım dizisi 34. bölümü ile ekranlara veda edecek. Final haberi ile dizinin takipçileri, Kızım'ın 34. bölümünde neler olacağını merak edip internette araştırmaya başladı. Peki, Kızım'ın finalinde neler olacak? İşte, dizinin 31 Mayıs'ta yayınlanacak olan 34. bölümüne dair bazı bilgiler...
Küçük bir çocuk olan Öykü'nün yıllar sonra hiç göremediği babası ile yaşamaya başlamasını konu alan Kızım dizisi, 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan 34. bölümü ile final yapacak. Kızım'ın finalinde neler olacağı ise dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte, Kızım'ın 34. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı bilgiler....
KIZIM'IN FİNALİNDE NELER OLACAK?
Kızım dizisinin 31 Mayıs'ta yayınlanacak olan 34. bölümünde çifte düğün heyecanı yaşanacak. Kızım'ın finalinde Demir ve Candan, Uğur ve Sevgi evlenecek. Yaşadığı hisleri ve mutluluğunu öğretmenine bir mektuptan okuyan Öykü ise, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.
KIZIM'IN 33. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR
Öykü okulda kedi için toplanan para yardımına 100 TL veriyor. Öğretmeni Demir'i arayarak para konusunu açıklıyor. Demir, Öykü'den sakladığı paralarla ilgili açıklama yapmasını bekliyor. Öykü'ye paranın önemli olmadığını söyleyen Demir, izleyenleri duygulandırdı.
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