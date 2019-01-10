Kızım dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Kızım dizisi bu hafta yayınlanacak mı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayın hayatına devam eden Kızım dizisi duygusal senaryosuyla dikkat çekiyor. Peki, Kızım dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Dram yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu cuma dizisi Kızım, en son 28 Aralık Cuma günü izleyicileriyle buluşmuştu. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmayan Kızım dizisinin yeni bölümleri merakla beklenmeye devam ediyor. Peki, Kızım dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Yılbaşı ardından pek çok kanal bazı dizi ve programlarına ara verdi, bunlardan biri de Kızım dizisi oldu. Dizinin 25 Ocak Cuma günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızım dizisinin 15. Bölümünde; Demir babalık testinin sonucu ile yüz yüze kalmış, içini kemiren kuşkunun nihayet sona ereceğini düşünmektedir. Cemal'in sabırla yürüttüğü intikam planı, Candan'ın Demir hakkındaki gerçekleri anlatmasını istemesiyle yeni bir boyut kazanır. Cemal'in Candan'a anlatacaklarının ardından, Demir için Candan'la yüzleşmesi kaçınılmaz bir hal alır.
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