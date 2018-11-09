Kızım 8. bölümüyle ekranlara gelecek! Yeni bölümde neler olacak?
Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı Kızım, 8. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde birdenbire ortadan kaybolan Öykü, herkesi telaşlandıracak. Peki, Kızım'ın yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanlarında neler var?
Kızım dizisinin bu hafta ekranlara gelecek 8. bölümü öncesi, yeni bölümden 2. fragman da diziseverlerle paylaşıldı. Yeni bölümün oldukça heyecanlı geçeceğinin sinyallerinin verildiği fragmanlar ve yeni bölümün özeti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Kızım dizisinin 8. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Kızım'ın 9 Kasım 2018 Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde; Doktorla görüştükten sonra birdenbire ortadan kaybolan Öykü Demir'e büyük bir korku yaşatır. Demir’in Öykü’yü arama çalışmaları sonuç verecek midir? Sosyal hizmetlerin ani denetleme talebi karşısında hazırlıksız yakalanan Demir, bir kez daha karşı karşıya kaldığı Öykü'yü kaybetme olasılığı karşısında büyük bir sınav verir. Demir'i arayan Doktor İhsan sonunda Öykü’nün hastalığını babasına söyleyecek midir yoksa Öykü’nün ondan istediği gibi bu sırrı saklayacak mıdır?
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