Kızım 4. bölüm fragmanında Demir geçmişiyle yüzleşiyor

Kızım dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun yer aldığı Kızım dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı.

11 Ekim 2018 - 18:35:49 Hürriyet Haber

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Kızım dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine duygu yüklü dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Demir geçmişiyle yüzleşecek. İşte, Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı.

DİZİNİN KONUSU

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.