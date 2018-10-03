Kızım 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı Kızım, üçüncü bölümüyle 5 Ekim Cuma akşamı TV8'de olacak. Yeni bölümün ekranlara gelmesine kısa bir süre kala 3. bölümden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yayınlanan fragman yeni bölümün oldukça heyecanlı olacağının sinyallerini verdi. Peki, Kızım 3. bölüm fragmanlarından neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Öykü ve babası Demir'in hikayesinin anlatıldığı Kızım, bu hafta 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yayınlanan fragmanından Öykü ve Demir'in birlikte vakit geçirdiği görülüyor. İşte, Kızım 3. bölüm fragmanları...
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Babası Demir ve ortağı Uğur’u Candan’ı dolandırmak üzerelerken yakalayan Öykü onları ele verip vermemek konusunda kararsız kalır. Öte yandan Demir, Öykü gerçekleri Candan’a söylese de söylemese de başladığı işi bitirmeye kararlıdır.
Candan ise geçmişteki korkunç hatasını Öykü’ye sahip çıkarak temize çekmek ister, Öykü ve Candan gittikçe daha çok yakınlaşırlar. Hapisten yeni çıkan Cemal geçmişin hesabını sormak için Demir’in karşısına çıkar. Bir yandan da Jilet Demir’i sıkıştırmakta ve parasını istemektedir. İyice köşeye sıkışan Demir bir karar verir; tabloları çalacak ve kendisine ayak bağı olan Öykü’yü de yurda gönderecektir.
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