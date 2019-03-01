Kızım 21. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Cuma akşamları TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızım dizisi bu hafta 21. kez diziseverlerin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde, hastalığı ilerleyen Öykü şimdiye kadar geçirdiği atakların en büyüğünü geçirecek ve hafızasını kaybedecek. Peki, Kızım'ın yeni bölümünde neler olacak?
Kızım, 21. bölümüyle 1 Mart Cuma akşamı ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlarda, bölüm boyunca heyecanın dozunun yüksek olacağı görülüyor. İşte, Kızım 21. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Leyda Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Kızım dizisinin bu haftaki yeni bölümünde; Hastalığı ilerleyen Öykü şimdiye kadar geçirdiği atakların en büyüğünü geçirir ve hafızasını kaybeder. Babasını ve evini hatırlamayan Öykü’nün hafızası teyzesiyle yaşadığı günlerde kalmıştır.
Demir’in bütün çabalarına rağmen onu bir yabancı sanmaya devam eden Öykü babasını ne zaman hatırlayacaktır? Demir, her şeye rağmen aralarındaki bağı korumayı başarabilecek midir? Teyzesinin evine gitmek isteyen Öykü’yü kendi evinde kalmak için nasıl ikna edeceklerdir?
Bütün bunlar yaşanırken Cemal, Asu’nun yazdıklarının doğruluğunu araştırmaya başlar, gerçeği öğrenmek için her şeyi göze almıştır. Hastane sahibi Murat ise Candan’dan intikam almak için acımasız bir yola başvurur.
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