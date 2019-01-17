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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
17.01.2019 - 20:45, Son Güncelleme:

Kızım 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Kızım 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kızım dizisinin yayınlanacak 16. yeni bölümünün fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Kızım'ın yeni bölümünde Demir, Öykü olmadan yaşamaya alımaya çalışırken Asu da tam tersine adapte olmakta zorlanıyor. Peki, Kızım'ın 16. bölüm fragmanında neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Leyda Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Kızım dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin fragmanı vatandaşlarca sorgulanıyor. İşte, Kızım 16. bölüm fragmanı ve yeni bölümde olacakların kısaca özeti...

Demir, Öykü olmadan yaşamaya alışmaya çalışırken Asu da tam tersine adapte olmakta zorlanıyor. Sorumluluklara dayanamayan Asu, Öykü'ye zor bir soru soruyor. Kızım yeni bölümüyle 25 Ocak Cuma akşamı TV8'de...

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