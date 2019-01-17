Kızım 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kızım dizisinin yayınlanacak 16. yeni bölümünün fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Kızım'ın yeni bölümünde Demir, Öykü olmadan yaşamaya alımaya çalışırken Asu da tam tersine adapte olmakta zorlanıyor. Peki, Kızım'ın 16. bölüm fragmanında neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Leyda Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Kızım dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin fragmanı vatandaşlarca sorgulanıyor. İşte, Kızım 16. bölüm fragmanı ve yeni bölümde olacakların kısaca özeti...
Demir, Öykü olmadan yaşamaya alışmaya çalışırken Asu da tam tersine adapte olmakta zorlanıyor. Sorumluluklara dayanamayan Asu, Öykü'ye zor bir soru soruyor. Kızım yeni bölümüyle 25 Ocak Cuma akşamı TV8'de...
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