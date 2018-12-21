Kızım 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Buğra Gülsoy, Leyda Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerinde yer aldığı Kızım dizisi, bu hafta 14. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölüme dair ipuçları veren 14. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Peki, Kızım'ın yeni bölümünde neler olacak? Fragmanda neler var?
TV8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisi bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Öykü'nün kendi kızı olmadığından şüphe duyan Demir, DNA testi yaptırmaya karar veriyor. İşte, Kızım 14. bölüm fragmanları...
DİZİNİN KONUSU
Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.
Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.
Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.
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