Kızım 12. bölüm fragmanında şoke eden anlar yaşanıyor
Kızım dizisi yayınlanan 12. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Demir'e mahkemeden tebligat geliyor. Öykü, Demir'den alınacak mı? İşte, Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kızım dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde çıkan mahkeme kararının ardından Öykü'nün velayeti annesine geçiyor ve Demir zor anlar yaşıyor. İşte, Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Öykü birdenbire annesi olarak karşısına çıkan Asu konusunda şaşkın ve öfkelidir. Kendisini neden terk edip gittiğini ve neden birdenbire çıkıp geri geldiğini merak eden Öykü'nün sorularına karşı Asu hazırlıksız yakalanır.
Cemal ve Asu'nun planları kusursuzca işlerken, Öykü'ye dedesinden gelen gizemli mektup durumları ne yönde değiştirecektir? Bu beklenmedik gelişme Demir'in ne tür adımlar atmasına neden olacaktır?
Öykü ile daha çok vakit geçirmesi gerektiğini düşünen Asu, Öykü'yü kendisiyle birlikte dışarı çıkmaya zorlar ve karşısında Candan'ı bulur. Candan'ın meydan okuyuşuna karşı Asu nasıl karşılık verecektir?
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