Kıymet Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın 11 Ekim tarihli haftanın finali bölümünde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yarışmanın iddialı ismi Kıymet, kendi isteğiyle Gelinim Mutfakta’ya veda etti. Peki, Kıymet Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı?
Gelinim Mutfakta'nın 74. hafta finalinde son ikiye Duygu ve Dilek kaldı. İki isim arasından elenen gelin ise 50 puanla Duygu oldu ancak bu şaşırtan bir açıklama geldi. Puanlara göre elenmesi gereken ekip Duygu ve kayınvalidesi Aysel Hanım'dı ancak bu anlarda şaşırtan bir açıklama geldi. Annesinin rahatsız olduğunu ve ameliyat olacağını açıklayan Kıymet, kendi isteğiyle gitmek istediğini dile getirdi. Kıymet ve kayınvalidesi Nur Hanım kendi istekleriyle Gelinim Mutfakta'ya veda etti.
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