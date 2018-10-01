Kıvanç'ın partneri belli oldu
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi ‘Çarpışma’daki partneri belli oldu.
Ünlü oyuncu kasımda başlayacak dizide Elçin Sangu ile kamera karşısına geçecek.Kıvanç Tatlıtuğ’un “Çarpışma” dizisinde kiminle kamera karşısına geçeceği belli oldu. Uzun süren kadın oyuncu arayışının sonunda Elçin Sangu ile el sıkışıldı. Sangu yeni sezonda ekrana gelecek dizide Tatlıtuğ’un partneri olacak. Ay Yapım imzalı dizi, kasım ayında izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizide Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Erkan Can da rol olacak. Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı dizi zincirleme bir otomobil kazasıyla kesişen farklı hayatların öyküsünü anlatacak.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Elçin Sangu daha önce ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisinde birlikte rol almıştı.
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