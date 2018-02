Kıvanç Tatlıtuğ kimdir? Kaç yaşında?

Annesinin ısrarı ve cesaretlendirmesiyle mankenlik kariyerine başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, günümüzde en çok aranan ve Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından biri olarak görülen ünlü bir isim. Peki Kıvanç Tatlıtuğ aslen nereli ve kaç yaşında?

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Ekranların sevilen ismi Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde beş çocuklu bir ailenin ferdi olarak Adana'da dünyaya geldi. 1997 yılına kadar Adana'da yaşan Kıvaç Tatlıtuğ, Ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti. Lise eğitimini İstanbul Kalamış Lisesi tamamlayan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin adı Nurten babasının adı Erdem'dir.

Annesi Nurten Tatlıtuğ'un teşvikleriyle başladığı mankenlik kariyerinde, 2002 yılında düzenlenen Best Model yarışmasını kazanarak Türkiye birincisi oldu. Best Model of the World'e katılmaya hak kazananan Kıvanç Tatlıtuğ, “Best Model of the World” yarışmasını kazanmasıyla beraber hem yurt içi hem de yurt dışında tanınmaya başlandı.

Yarışmayı kazanmasının ardından ünlü bir ajanstan aldığı teklifi değerlendiren Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşti. Kariyerine burada devam ederken, 2002 yılında, Azra Akın ile tanıştı ve çiftin ilişkisi 2008 yılına kadar devam etti.

2005 yılında televizyon dünyasına adım atan Kıvanç Tatlıtuğ, "Gümüş" adlı dizide Songül Öden ile beraber başrolleri paylaştı. 2007 "Menekşe ile Halil" adlı dizi ve "Amerikalılar Karadenizde 2" adlı filmde rol aldı.

Ünlü oyuncu esas şöhretini ise 2008 yılında, başrollerini Beren Saat ile beraber paylaştığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı "Behlül" rolü ile kazandı. Bu dizide hayat verdiği "Behlül Haznedar" karakteri, Kıvanç Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı. 2010 yılında “Ezel” dizisinde, son bölümlerinde “Sekiz” adlı yan karakteri canlandırdı.

2013'de vizyona giren Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği “Kelebeğin Rüyası” adlı filmde de yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, veremli bir genci canlandırmak için 20 kilo verdi. 2014 yılında Farah Zeynep Abdullah ile başrolleri paylaştığı "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide de bir süre rol almıştır.

19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris’te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ, magazin dünyasında ailesine çok düşkün olmasıyla biliniyor. Tatlıtuğ ayrıca iyi derecede İngilizce bilmektedir.

KIVANÇ TATLITUĞ HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

2009 - 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Aşk-ı Memnu)

2012 - 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Kuzey Güney 1. Sezon)

2013 - Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu (Kuzey Güney)

2014 - 46. SİYAD Türk Sineması Ödülleri, En iyi erkek oyuncu (Kelebeğin Rüyası)

KIVANÇ TATLITUĞ HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

2007 - Amerikalılar Karadeniz´de 2 (Sinema Filmi)

2005 - Gümüş (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Aşk-ı Memnu (TV Dizisi)

2008 - Menekşe ile Halil (TV Dizisi)

2010 - Ezel (TV Dizisi)

2010 - Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2011 - 2012 - Kuzey Güney (TV Dizisi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (TV Dizisi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)

2016 - Siyah Beyaz (TV Dizisi)

2018 - Hadi Be Oğlum (Sinema Filmi)