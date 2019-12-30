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Televizyon
Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:56,Son Güncelleme:/

Kıvanç Tatlıtuğ, Atatürk'ü canlandıracak mı? Açıklama geldi

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Kıvanç Tatlıtuğ, Atatürk'ü canlandıracak mı? Açıklama geldi

Kıvanç Tatlıtuğ'un TRT'de ekrana gelecek olan 8 bölümlük 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı iddia edilmişti.

Tatlıtuğ cephesinden açıklama geldi:

“Evet, teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Mustafa Kemal Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ancak, Ocak 2020 için daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT’nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik.”

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