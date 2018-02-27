Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanında korkunç kaza

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu, ilk tüyolar geldi. Kısa süre sonra final yapacak olan Kırgın Çiçekler’in son bölümünde yaşadıkları vicdan azabına ve yakalanma korkusuna dayanamayan kızların imdadına yine Nazan yetişti. Finalde Yavuz’un cesedinin yerinde olmadığı anlaşıldı. Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanına ise kaza görüntüleri damga vurdu. Arkadaşlarını cezaevine göndermek istemeyen Songül’ün sürdüğü aracın uçurumdan yuvarlandığı anlar merak uyandırdı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nazan'a gelen fotoğrafı gören kızlar korku içinde kalır. Sırlarını bilen biri vardır. Kader, Neriman Hanım'dan şüphelenerek onunla yüzleşir. Nazan susması karşılığında şantajcıya istediği parayı verir. Ali, Nazan'ın arabasında kan izlerini görünce, ondan şüphelenmeye başlar. Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin yerinde olmadığı anlaşılır. Paniğe kapılan kızlar, ne yapacaklarını bilememektedir.