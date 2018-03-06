Kırgın Çiçekler final yapıyor! Kırgın Çiçekler 113. final bölüm fragmanı yayınlandı

Yetimhanede kalan genç kızların yaşadığı zorlukları ve hayat mücadelelerini dramatik bir şekilde işleyen Kırgın Çiçekler'in 113. yeni bölünmü yine aksiyon dolu olacak. Dizinin yayınlanan son bölümünde kızlar polisten kaçarken araba ile uçurumdan aşağı düşmüştü. Son bölümde akılda kalan soruların cevap bulacağı Kırgın Çiçekler 113. bölümü seyirciler merakla bekliyor. Merakla beklenen Kırgın Çiçekler 113. bölüm ayrıca üç sezondur devam edenen dizinin son final bölümü olacak. Peki Kırgın Çiçekler'in finalinde ne olacak? Kızların dramatik hikayesi nasıl son bulacak? Kırgın Çiçekler Songül ölecek mi? İşte Kırgın Çiçekler 113. final bölüm fragmanı...

KIRGIN ÇİÇEKLER FİNAL YAPIYOR

Başrollerinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in olduğu, yetiştirme yurdundan kalan bir grup kızın ve ailelerinin dram dolu hikayelerinin anlatıldığı Kırgın Çiçekler 12 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak 113. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kırgın Çiçekler’in 5 Mart 2018 tarihli yeni bölümünde, Ali cinayeti öğreniyor ve kızların teslim olması gerektiğini söylüyor. Ancak yolda kızlar korkunç bir kaza yapıyor. Dizinin yeni bölümünde ayrca; Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin orada olmadığı anlaşılır. Kader paniğe kapılarak Yavuz'un yaşadığını iddia eder. Kızlar korku içinde kalır. Ali olayın iç yüzünü öğrenerek, kızları teslim olmaları için ikna eder. Kızlar hamile olduğu için Songül'ü olayın dışında tutarlar. Herkes sevdikleriyle vedalaşırken, Songül'ün kardeşlerini hapse göndermeye niyeti yoktur.