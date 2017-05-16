Kırgın Çiçekler'de Kemal'in ölüm şekli şaşırttı - Kırgın Çiçekler yeni fragmanı yayınlandı mı?
Kırgın Çiçekler yeni bölümleriyle izleyicilerini şaşırtıcı sahnelere tanık etmeye devam ediyor. Genç isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kırgın Çiçekler'in son bölümüne Kemal'in ani ölümü damga vurdu. Eylül'ün yanı sıra etrafındaki herkese dünyayı dar eden Kemal'in ölümü herkesi şok etti. Son bölüm ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Peki, Kırgın Çiçekler 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin takipçileri, dünkü olaylı bölümün ardından bu soruya yanıt arıyor. Her hafta başka bir dramla duygu seli yaşatan Kırgın Çiçekler'in son bölümünde herkesin yakalanmasını beklediği Kemal ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Elektrik akımına kapılan Kemal, kızların gözü önünde can verdi. Son bölüm ardından Kırgın Çiçekler 85. bölüm fragmanı gündeme geldi. Kemal gerçekten öldü mü? Meral'in dedesi yaşıyor mu? Eylül, kardeşlerini yanına almayı başarabilecek mi? Tüm bu soru işaretlerinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 85. bölümünde yanıt bulması bekleniyor.
Kırgın Çiçekler 85. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.
Kemal, Eylül'ü hastane tuvaletinde köşeye sıkıştırır. Bir anda Kemal'le burun buruna gelen Eylül, panik halde yardım istemeye çalışır. Kızlar ve Feride, Eylül'ün yaşadığını öğrenip şoka girerler. Feride bu bilgiyi kendisinden saklayan Toprak'a çok kızar. Kemal için çember iyice daralır. Selin, Zehra'dan intikam almak için bir plan yaparak Zehra'yı evinden attırır. Yurda gelen bir avukat, çok zengin bir ailenin yıllar önce yurda verilen kızını aradığını bildirir. Olay basına yansıyınca Meral, verilen bilgilerden bu kızın kendisi olduğunu düşünerek aileyi ziyarete gider…
KIRGIN ÇİÇEKLER'iN KEMAL'İ CANSU FIRINCI KİMDİR?
Kırgın Çiçekler'in kötü adamı Cansu Fırıncı, 1982 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan başarılı oyuncu, ilk deneyimini 2011 yapımı Urfalıyam Ezelden dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra sinema dünyasına adım atmış; Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal ve Üç Harfliler 2: Hablis filmlerinde rol almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Kemal karakterini canlandırmaktadır ve bu diziyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.
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