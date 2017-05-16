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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.05.2017 - 09:27, Son Güncelleme:

Kırgın Çiçekler'de Kemal'in ölüm şekli şaşırttı - Kırgın Çiçekler yeni fragmanı yayınlandı mı?

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Kırgın Çiçekler'de Kemal'in ölüm şekli şaşırttı - Kırgın Çiçekler yeni fragmanı yayınlandı mı?

Kırgın Çiçekler yeni bölümleriyle izleyicilerini şaşırtıcı sahnelere tanık etmeye devam ediyor. Genç isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kırgın Çiçekler'in son bölümüne Kemal'in ani ölümü damga vurdu. Eylül'ün yanı sıra etrafındaki herkese dünyayı dar eden Kemal'in ölümü herkesi şok etti. Son bölüm ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Peki, Kırgın Çiçekler 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin takipçileri, dünkü olaylı bölümün ardından bu soruya yanıt arıyor. Her hafta başka bir dramla duygu seli yaşatan Kırgın Çiçekler'in son bölümünde herkesin yakalanmasını beklediği Kemal ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Elektrik akımına kapılan Kemal, kızların gözü önünde can verdi. Son bölüm ardından Kırgın Çiçekler 85. bölüm fragmanı gündeme geldi. Kemal gerçekten öldü mü? Meral'in dedesi yaşıyor mu? Eylül, kardeşlerini yanına almayı başarabilecek mi? Tüm bu soru işaretlerinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 85. bölümünde yanıt bulması bekleniyor.

Kırgın Çiçekler 85. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

Kemal, Eylül'ü hastane tuvaletinde köşeye sıkıştırır. Bir anda Kemal'le burun buruna gelen Eylül, panik halde yardım istemeye çalışır. Kızlar ve Feride, Eylül'ün yaşadığını öğrenip şoka girerler. Feride bu bilgiyi kendisinden saklayan Toprak'a çok kızar. Kemal için çember iyice daralır. Selin, Zehra'dan intikam almak için bir plan yaparak Zehra'yı evinden attırır. Yurda gelen bir avukat, çok zengin bir ailenin yıllar önce yurda verilen kızını aradığını bildirir. Olay basına yansıyınca Meral, verilen bilgilerden bu kızın kendisi olduğunu düşünerek aileyi ziyarete gider…

KIRGIN ÇİÇEKLER'iN KEMAL'İ CANSU FIRINCI KİMDİR?

Kırgın Çiçekler'in kötü adamı Cansu Fırıncı, 1982 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan başarılı oyuncu, ilk deneyimini 2011 yapımı Urfalıyam Ezelden dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra sinema dünyasına adım atmış; Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal ve Üç Harfliler 2: Hablis filmlerinde rol almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Kemal karakterini canlandırmaktadır ve bu diziyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.

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