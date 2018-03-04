Kırgın Çiçekler 112. yeni bölüm fragmanında kızlar uçurumdan düşüyor!

Yetimhanede kalan genç kızların yaşadığı zorlukları ve hayat mücadelelerini dramatik bir şekilde işleyen Kırgın Çiçekler'in bu haftaki yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Son bölümde akılda kalan soruların cevap bulacağı Kırgın Çiçekler 112. bölümü seyirciler merakla bekliyor. Sevilen dizinin 112. bölümde kızların başı yine dertten kurtulmayacak. Kızlar araba ile polisten kaçarken uçurumdan yuvarlanacak. Peki kızlar bu kazadan sağ olarak kurtulabilecek mi? İşte Kırgın Çiçekler 112. bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 112. BÖLÜM FRAGMANIl

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Heyecan dolu sahneleriyle ön plana çıkan Kırgın Çiçekler’in 5 Mart 2018 tarihli yeni bölümünde, Ali cinayeti öğreniyor ve kızların teslim olması gerektiğini söylüyor. Ancak yolda kızlar korkunç bir kaza yapıyor. Dizinin yeni bölümünde ayrca; Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin orada olmadığı anlaşılır. Kader paniğe kapılarak Yavuz'un yaşadığını iddia eder. Kızlar korku içinde kalır. Ali olayın iç yüzünü öğrenerek, kızları teslim olmaları için ikna eder. Kızlar hamile olduğu için Songül'ü olayın dışında tutarlar. Herkes sevdikleriyle vedalaşırken, Songül'ün kardeşlerini hapse göndermeye niyeti yoktur.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nazan'a gelen fotoğrafı gören kızlar korku içinde kalır. Sırlarını bilen biri vardır. Kader, Neriman Hanım'dan şüphelenerek onunla yüzleşir. Nazan susması karşılığında şantajcıya istediği parayı verir. Ali, Nazan'ın arabasında kan izlerini görünce, ondan şüphelenmeye başlar. Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin yerinde olmadığı anlaşılır. Paniğe kapılan kızlar, ne yapacaklarını bilememektedir.