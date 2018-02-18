Kırgın Çiçekler 110. yeni bölüm fragmanında şoke eden ölüm!

Yetimhanede kalan genç kızların yaşadığı zorlukları ve hayat mücadelelerini dramatik bir şekilde işleyen Kırgın Çiçekler'in bu haftaki yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Son bölümde akılda kalan soruların cevap bulacağı Kırgın Çiçekler 110. bölümü seyirciler merakla bekliyor. Yayınlanan fragmanı izleyerek, yeni bölüme dair ipuçlarını öğrenmek isteyen seyirciler, yeni bölümün fragmanını arıyordu. İşte Kırgın Çiçekler 110. bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti!
Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Heyecan dolu sahneleriyle ön plana çıkan Kırgın Çiçekler’in 19 Şubat 2018 tarihli yeni bölümünde, Cemre, Meral, Songül ve Eylül, Yavuz'u kapının önünde kanlar içinde yatarken görünce şok geçirirler. Kader şaşkınlıkla aşağı iner. Yavuz artık ölmüştür! Nazan sesleri duyup dışarı çıkar. Kızlar polise teslim olmak isteyince buna Nazan engel olur. Nazan kızları, Kader'in hapis yatacağını söyleyerek korkutur. Yavuz'un cesedini ortadan kaldırmak için plan yaparlar. Babasının birden ortadan kayboluşuna oldukça şaşıran ve anlam veremeyen Serkan ise Ali'den yardım talep eder. Kızlar bu sırrı sonsuza kadar saklamak için yemin ederler.
KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde; Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir. Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün