Kırgın Çiçekler 110. yeni bölüm fragmanında şoke eden ölüm!

Yetimhanede kalan genç kızların yaşadığı zorlukları ve hayat mücadelelerini dramatik bir şekilde işleyen Kırgın Çiçekler'in bu haftaki yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Son bölümde akılda kalan soruların cevap bulacağı Kırgın Çiçekler 110. bölümü seyirciler merakla bekliyor. Yayınlanan fragmanı izleyerek, yeni bölüme dair ipuçlarını öğrenmek isteyen seyirciler, yeni bölümün fragmanını arıyordu. İşte Kırgın Çiçekler 110. bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti!

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Heyecan dolu sahneleriyle ön plana çıkan Kırgın Çiçekler’in 19 Şubat 2018 tarihli yeni bölümünde, Cemre, Meral, Songül ve Eylül, Yavuz'u kapının önünde kanlar içinde yatarken görünce şok geçirirler. Kader şaşkınlıkla aşağı iner. Yavuz artık ölmüştür! Nazan sesleri duyup dışarı çıkar. Kızlar polise teslim olmak isteyince buna Nazan engel olur. Nazan kızları, Kader'in hapis yatacağını söyleyerek korkutur. Yavuz'un cesedini ortadan kaldırmak için plan yaparlar. Babasının birden ortadan kayboluşuna oldukça şaşıran ve anlam veremeyen Serkan ise Ali'den yardım talep eder. Kızlar bu sırrı sonsuza kadar saklamak için yemin ederler.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde; Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir. Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.