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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.05.2018 - 20:43, Son Güncelleme:

Kirazın faydaları neler? İşte kiraz sapının yararları

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Kirazın faydaları neler? İşte kiraz sapının yararları

Sevilerek tüketilen bir yaz meyvesi olan kirazın faydaları saymakla bitmiyor. Genç yaşlı herkesin iştahla yediği bu küçük kırmızı meyve adeta sağlık deposu olarak biliniyor. Vatandaşlar da mevsiminin gelmesiyle birlikte kirazın faydalarını merak etmeye başladı. Vatandaşlar kirazın nelere iyi geldiğini ve faydalarını araştırırken bir yandan da kiraz sapının yararları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, kirazın faydaları neler? Kiraz sapı nelere iyi geliyor?

Yazın iyiden iyiye geldiğini bize hatırlatan kiraz, ülkemizde bolca yetişiyor. Kiraz, toksik maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor, böbrek ve karaciğer sağlığını koruyor. İşte, kirazın ve kiraz sapının faydaları hakkında merak edilen detaylar ve bilmedikleriniz...

KİRAZIN FAYDALARI

C,A ve K vitamini bakımından oldukça zengin olan kiraz, uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen sağlıklı bir meyve, özellike ödem atma ve idrar söktürme özelliği olan kiraz sapı da son günlerde oldukça revaçta olmaya başladı.

Kiraz fitokimyasallar açısından zengindir. Aynı şekilde bir flavonoid olan quercetinki içinde hem anti-kanser bir oluşum, hem de anti-imflamotoral ve antihistaminik (alerji ve enfeksiyon önleyici) özellikler taşıyan bir antioksidandır.

Kiraz hem kolesterolü hem de kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Bağırsak sağlığına da iyi gelen kiraz, kabızlığı önlemede etkilidir.

Böbrek taşı problemi yaşayanlar için de ideal olan kirazda bulunan kinik asit, böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir ve varsa zamanla dökülmesine yardımcı olabilir.

Kandaki zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Bunun yanında aşırı ilaç tüketimi ile karaciğerde oluşan yükün azaltılmasında yardımcı olabilir.

Sigarayı bırakmak isteyen kişilere de faydalı olan kiraz, nikotinin vücuttan atılmasında yardımcı olur.

Kiraz ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağladığı için artrit (romatizma), gut hastalığı, eklem kireçlenmesi ve damar sertliğinin tedavisinde de etkili oluyor.

KİRAZ SAPININ FAYDALARI

Pek çok soruna çare olan kiraz ve sapı, idrar söktürücü özelliğiyle böbreklerimizin dostu olarak vücudumuzu zararlı maddelerden koruyor. 30 gram kiraz sapını 1 litre suda 10 dakika kaynatarak hazırlayacağınız çay, böbrekleri  çalıştırarak, diüretik (idrar söktürücü), kan ve idrar yolları temizleyicisi, safra akımını sağlayıcı, bağırsak düzenleyici etki gösterebilir.

Bileşimi polifenolik maddeler ve potasyum tuzları bakımından zengin olan kiraz sapı detoks ve zayıflama rejimlerinde vücuttaki ödemin atılması amacıyla potasyum dengesini koruyabilen bir idrar artırıcı olarak değerlidir.

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