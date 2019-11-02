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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.11.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Kimse Bilmez'in yeni bölümünde Uygar hapse giriyor! İşte Kimse Bilmez'in 20. bölüm fragmanı

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Kimse Bilmez'in yeni bölümünde Uygar hapse giriyor! İşte Kimse Bilmez'in 20. bölüm fragmanı

Pazar akşamları ekranlara gelen Kimse Bilmez'in bu haftaki yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilemez'in yayınlanan 20. bölüm fragmanına Uygar'ın hapse girmesiyle Sevda ve Ali arasındaki yakınlaşmanın başlaması damga vurdu. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Kimse Bilmez'in 20. bölüm fragmanları ve kısa özeti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez 3 Kasım Pazar akşamı 20. bölümü ile heyecanlı anları izleyenlere yansıtacak. Her bölümünde ayrı bir olayın yaşandığı Kimse Bilmez'de bu hafta kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali yeni bilgilere ulaşacak. İşte, Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklara dair kısa bilgiler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmaz için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkmak için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar'ın başarılı olup olamayacağı ise merak konusu.

kardeşine kavuşmak isteyen Ali yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni plan hazırlar. Özlem Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar.

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