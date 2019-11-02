Kimse Bilmez'in yeni bölümünde Uygar hapse giriyor! İşte Kimse Bilmez'in 20. bölüm fragmanı
Pazar akşamları ekranlara gelen Kimse Bilmez'in bu haftaki yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilemez'in yayınlanan 20. bölüm fragmanına Uygar'ın hapse girmesiyle Sevda ve Ali arasındaki yakınlaşmanın başlaması damga vurdu. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Kimse Bilmez'in 20. bölüm fragmanları ve kısa özeti.
ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez 3 Kasım Pazar akşamı 20. bölümü ile heyecanlı anları izleyenlere yansıtacak. Her bölümünde ayrı bir olayın yaşandığı Kimse Bilmez'de bu hafta kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali yeni bilgilere ulaşacak. İşte, Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklara dair kısa bilgiler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmaz için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkmak için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar'ın başarılı olup olamayacağı ise merak konusu.
kardeşine kavuşmak isteyen Ali yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni plan hazırlar. Özlem Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle