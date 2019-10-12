Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Kimse Bilmez'in 17. bölüm fragmanı
ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kimse Bilmez'in bu haftaki bölümünde, Ali beklemediği anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlatmamışken bir oğlu olduğunu daha öğrenecek. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kimse Bilmez'in 17. bölüm fragmanı.
Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Kimse Bilmez, 13 Ekim Pazar akşamı 17. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde, Ali bir şok daha yaşayacak. Uygar ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için yeni planlarını devreye sokacak. İşte, Kimse Bilmez'in yeni bölümünün kısa özeti.
KİMSE BİLMEZ'İN 17. BÖLÜM ÖZETİ
Ali beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlatamamışken bir oğlu olduğunu daha öğrenecek. Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla tanışan Ali'nin hayatı değişecek. Uygar ise bu durumu fırsata çevirip Ali ve Sevda'yı ayırmak için harekete geçecek. Pilot ise sevdiği kadın için hayatını değiştirmek istese de beladan uzak duramayacak.
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